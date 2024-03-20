В Калининграде ввели в эксплуатацию первый корпус IT-парка на Советском пр-те

В Калининграде ввели в эксплуатацию первый корпус IT-парка на Советском пр-те
Изображение с сайта Корпорации развития Калининградской области
Все новости по теме: Корпорация развития Калининградской области

В Калининграде завершился первый этап строительства IT-парка высоких технологий. Разрешение на ввод административного здания в эксплуатацию получено 19 марта.

Новое административное здание площадью более 3 тыс. кв. метров насчитывает пять надземных и один подземный этаж со встроенной парковкой. Планировки этажей позволяют использовать площади для размещения современных офисов. Все помещения уже прошли чистовую отделку и готовы к размещению первых резидентов. В настоящее время ведётся подготовка второго административно-офисного корпуса. Третье здание в составе единого архитектурного комплекса находится на этапе проектирования.

Как напомнили в Корпорации развития, «IT-Парк высоких технологий» в общей сложности сможет предоставить более 10 тыс. кв. м для ведения IT-деятельности. Планируется, что к 2025 году здесь будет создано более 500 рабочих мест.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter