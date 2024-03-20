В Калининграде ввели в эксплуатацию первый корпус IT-парка на Советском пр-те

В Калининграде завершился первый этап строительства IT-парка высоких технологий. Разрешение на ввод административного здания в эксплуатацию получено 19 марта.

Новое административное здание площадью более 3 тыс. кв. метров насчитывает пять надземных и один подземный этаж со встроенной парковкой. Планировки этажей позволяют использовать площади для размещения современных офисов. Все помещения уже прошли чистовую отделку и готовы к размещению первых резидентов. В настоящее время ведётся подготовка второго административно-офисного корпуса. Третье здание в составе единого архитектурного комплекса находится на этапе проектирования.

Как напомнили в Корпорации развития, «IT-Парк высоких технологий» в общей сложности сможет предоставить более 10 тыс. кв. м для ведения IT-деятельности. Планируется, что к 2025 году здесь будет создано более 500 рабочих мест.