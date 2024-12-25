В Калининградской области идёт подготовка к созданию парков IT и беспилотников

В Калининградской области идёт подготовка к созданию парков IT и беспилотников
Изображение из презентации проекта Корпорации развития региона
Все новости по теме: Создание IT-парка в Калининграде

Калининградская область намерена привлекать новых инвесторов для создания и развития парков IT и беспилотников. Об этом в ходе послания «Об основных направлениях своей деятельности и деятельности Правительства Калининградской области на период 2025-2029 годов» заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Возможность привлечения новых инвесторов во многом связана с развитием промышленной инфраструктуры, — сообщил глава региона. — Особую роль в этом играют индустриальные парки. Будем модернизировать инфраструктуры уже действующих парков, так и создавать новые. Например, индустриальный парк в Гусевском городском округе. Кроме этого, в планах — создание IT-парка и парка по беспилотным системам. Подготовительную работу уже проводим».

В марте этого года в Калининграде на Советском проспекте завершился первый этап строительства IT-парка высоких технологий, о чём сообщала Корпорация развития региона. Планировалось, что к 2025 году там будет создано более 500 рабочих мест.
Осенью 2018 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, на Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018» заявил о планах построить под Светлогорском IT-деревню для программистов. В 2011 году о том же говорил предыдущий губернатор Николай Цуканов, однако тот проект так и не был реализован.

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