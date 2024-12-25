В Калининградской области идёт подготовка к созданию парков IT и беспилотников

Калининградская область намерена привлекать новых инвесторов для создания и развития парков IT и беспилотников. Об этом в ходе послания «Об основных направлениях своей деятельности и деятельности Правительства Калининградской области на период 2025-2029 годов» заявил губернатор Алексей Беспрозванных.



«Возможность привлечения новых инвесторов во многом связана с развитием промышленной инфраструктуры, — сообщил глава региона. — Особую роль в этом играют индустриальные парки. Будем модернизировать инфраструктуры уже действующих парков, так и создавать новые. Например, индустриальный парк в Гусевском городском округе. Кроме этого, в планах — создание IT-парка и парка по беспилотным системам. Подготовительную работу уже проводим».