В Пионерском перекрыли один из спусков к морю из-за застройки (фото)

Фото очевидца

В Пионерском началось строительство рядом со зданием полиции по ул. Комсомольской. В результате один из спусков к морю оказался перекрыт. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.

Участок, на котором будет вестись застройка, обнесен забором. Спуск к морю в этом месте — там располагалась стихийная парковка — перекрыт полностью.

Всего на данной территории планируется построить две пятиэтажные гостиницы — на 106 номеров и на 41. При этом парковок возле них не предусмотрено (проект меньшего здания предусматривает 8 машиномест в подвальном этаже).

Глава администрации Леонид Шибаев сообщал о желании спуск к морю в этом месте оставить общедоступным. «Проводили встречу с жителями, и одно из предложений жителей, просьба была, что, когда данная территория будет расстраиваться, жители очень попросили, чтобы у них при строительстве всех этих объектов — и соседи ваши будут строиться с западной стороны — не забирали возможность доступа к склону и возможность прогуливаться вдоль этого склона. Я хотел бы, чтобы это приняли во внимание», — отмечал он на заседании градсовета, на котором рассматривался проект гостиницы на 106 номеров.