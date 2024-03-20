В Пионерском перекрыли один из спусков к морю из-за застройки (фото)

Все новости по теме: Городской облик

photo_2024-03-20_13-33-532222.jpg

Фото очевидца

В Пионерском началось строительство рядом со зданием полиции по ул. Комсомольской. В результате один из спусков к морю оказался перекрыт. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.

Участок, на котором будет вестись застройка, обнесен забором. Спуск к морю в этом месте — там располагалась стихийная парковка — перекрыт полностью.

Всего на данной территории планируется построить две пятиэтажные гостиницы — на 106 номеров и на 41. При этом парковок возле них не предусмотрено (проект меньшего здания предусматривает 8 машиномест в подвальном этаже).

Глава администрации Леонид Шибаев сообщал о желании спуск к морю в этом месте оставить общедоступным. «Проводили встречу с жителями, и одно из предложений жителей, просьба была, что, когда данная территория будет расстраиваться, жители очень попросили, чтобы у них при строительстве всех этих объектов — и соседи ваши будут строиться с западной стороны — не забирали возможность доступа к склону и возможность прогуливаться вдоль этого склона. Я хотел бы, чтобы это приняли во внимание», — отмечал он на заседании градсовета, на котором рассматривался проект гостиницы на 106 номеров.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter