Фонд капремонта: восстановить мозаику на Киевской технически невозможно (фото)

Фонд капремонта: восстановить мозаику на Киевской технически невозможно (фото)
Фото: пресс-служба Фонда капремонта Калининградской области
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Мозаику, демонтированную с дома № 137 на улице Киевской, не смогут вернуть на место из-за технических сложностей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Калининградской области.

«Ранее мы хотели восстановить прежнюю мозаику на бетонных плитах, но это оказалось технически невозможно, — пояснили в фонде. — Её мы передадим в музей, а на доме установим новую. Подрядчик определён, договор заключен, к работам приступим с наступлением устойчивых положительных температур и при поставке материалов. Работы затянулись из-за изменения логистической цепочки: производители из ближнего зарубежья больше не поставляют смальту. Сейчас поставки отлажены».

О демонтаже мозаики пресс-служба фонда сообщала в начале марта прошлого года. Тогда уточнялось, что снять панно пришлось из-за ремонта здания довоенной постройки.

«При обследовании состояния дома было выявлено недопустимое состояние торцевой стены с мозаикой, которая не была связана с основным зданием и под весом панно отходила от дома», — уточняли в пресс-службе ФКР.

Тогда же сообщалось, что фрагменты мозаики вывезли в депозитарий.

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