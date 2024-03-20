Вход в новый кампус БФУ им. Канта хотят «необременительно» ограничить

Для посещения нового кампуса БФУ им. Канта горожанам необходимо будет пройти регистрацию, сообщил ректор университета Александр Федоров во время рабочего выезда на объект 20 марта.

«Здесь будет регистрация людей. Это все-таки объект первой категории, могут прийти, сломать дерево и устроить дебош. Мы с этим разберемся», — заявил ректор. Александр Федоров отметил, зарегистрированные посетители смогут свободно перемещаться по территории будущего студенческого городка. Предъявлять паспорт на входе не понадобится — университет намерен обойтись «необременительным цифровым решением».

«Это будет цифровая оболочка. Мы всё сделаем очень качественно и эффективно, — заверил ректор БФУ им. Канта. — Это университетская среда, здесь живут университетские люди, у них есть свои правила. Более того, есть свои ограничения. Присутствие здесь граждан, как и предполагалось, будет обеспечено».

Во время визита в Калининград в январе 2024 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что строящийся кампус «Кантиана» должен быть доступен не только студентам, но и жителям региона. «Это будет достаточно большой кампус. Он будет вписан в городскую среду, — это же практически в центре, — и архитектурно, и инфраструктурно, — сказал глава государства. — Предполагается, что он будет посещаться не только студентами вашего университета. Это интересная, сложная среда, где и учиться можно, и встречаться с кем-то, и получать дополнительные знания, и жить».

Новый кампус «Кантиана» строится на 29 га между улицами Невского и Гагарина. Он объединит Биомед, Институт высоких технологий, Высшую школу философии и социальных наук, конференц-зал, общежития и др. Сроками сдачи объекта называется 2025 год. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.