Митрополит Серафим награждён медалью «За заслуги перед городом Калининградом»

Митрополит Серафим награждён медалью «За заслуги перед городом Калининградом»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим награждён медалью «За заслуги перед городом Калининградом». Соответствующее решение принято городским советом депутатов в среду, 20 марта.

Награда присуждена «за значительный вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе, плодотворную духовно-просветительскую и благотворительную деятельность, направленную на благо жителей города Калининграда и Калининградской области», — отметили в пресс-службе горсовета.

«С 2001 года он принимает активное участие в развитии различных сфер общественной жизни. Особый вклад митрополит Серафим вносит в укрепление института семьи и брака, популяризацию традиционных семейных ценностей», — говорится в сообщении.

В августе 2023 года решением Священного Синода глава калининградской епархии РПЦ архиепископ Серафим был назначен патриаршим наместником.

В 2019 году священнослужитель раскритиковал миниатюрные скульптуры хомлинов, назвав их установку «отбрасыванием региона к тёмным векам язычества и примитивного славянского национализма».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter