Митрополит Серафим награждён медалью «За заслуги перед городом Калининградом»

Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим награждён медалью «За заслуги перед городом Калининградом». Соответствующее решение принято городским советом депутатов в среду, 20 марта.



Награда присуждена «за значительный вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе, плодотворную духовно-просветительскую и благотворительную деятельность, направленную на благо жителей города Калининграда и Калининградской области», — отметили в пресс-службе горсовета.

«С 2001 года он принимает активное участие в развитии различных сфер общественной жизни. Особый вклад митрополит Серафим вносит в укрепление института семьи и брака, популяризацию традиционных семейных ценностей», — говорится в сообщении.

В августе 2023 года решением Священного Синода глава калининградской епархии РПЦ архиепископ Серафим был назначен патриаршим наместником.

В 2019 году священнослужитель раскритиковал миниатюрные скульптуры хомлинов, назвав их установку «отбрасыванием региона к тёмным векам язычества и примитивного славянского национализма».