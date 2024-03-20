РПЦ разрешили обрезать восемь деревьев на площади Победы в Калининграде

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Калининградской епархии РПЦ разрешили провести обрезку восьми лип у Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде. Соответствующий акт опубликован на сайте городской администрации.

Документом предусмотрена «омолаживающая обрезка» деревьев из-за «сильно разросшейся кроны» на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121801:312. Работы разрешено проводить осенью-зимой 2024 года и весной 2025-го.

Как пояснили «Новому Калининграду» в городской администрации, сильно разросшаяся крона повышает «риск возникновения аварийной ситуации». «Деревья немолодые. Ранее уже подвергались обрезке, которая приводит к пробуждению спящих почек, эти побеги усиливают зелёную массу листьев, которая даёт сверхнагрузку на скелетные ветви. Чтобы они не поломались под её воздействием, таким деревьям рекомендуется проводить регулярную формовочную обрезку», — прокомментировали в мэрии.

Осенью 2023 года на площади Победы срубили липу в месте, где появилась передвижная точка общественного питания. В калининградской епархии РПЦ тогда заявили, что работы провели по причине аварийности дерева. При этом внешне липа аварийной не выглядела, спилы оказались чистыми.

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