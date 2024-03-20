Хуциев объяснил, почему засыпали подземное хранилище банка Кенигсберга

Хуциев объяснил, почему засыпали подземное хранилище банка Кенигсберга
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Подземное хранилище банка Кенигсберга, обнаруженное на острове Канта, решили «оставить на лучшие времена». Об этом сообщил в среду, 20 марта, директор Кафедрального собора Григорий Хуцией в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

По его словам, учреждение не оценивало стоимость работ по музеефикации, так как это «целый отдельный проект» и заниматься им возможности пока нет. «Для того, чтобы это помещение музеефицировать, то есть превратить его в какой-то объект, достопримечательность, там нужно провести большой объем работ: его полностью откопать, сделать гидроизоляцию, обустроить минимально, чтобы там было безопасно хотя бы», — пояснил Хуциев.

Он также отметил, что вход в подземное хранилище «нужно делать с другой стороны». «Поэтому принято решение было, естественно, после консультаций с министерством по культуре и туризму, о том, что мы его пока консервируем, а дальше будем думать», — заключил директор Кафедрального собора.

Вход в подземелье обнаружили при проведении работ по благоустройству на острове Канта конце января 2024 года. Калининградский издатель и краевед Максим Попов рассказал «Новому Калининграду», что в этом месте ранее находилось хранилище сберкассы Кенигсберга.

Спустя несколько дней вход в подземелья засыпали. «Скорей всего, мы их не будем консервировать повторным погружением в грунт. Есть идея как-то дополнительно развить эти помещения как объект показа», — заявлял тогда министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Как выглядит подземное хранилище, можно посмотреть по ссылке.

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