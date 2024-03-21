Бюджет области выделил дополнительные деньги на новый детсад в Донском

Правительство Калининградской области почти в два раза увеличило свою долю софинансирования обязательств по строительству детского сада на 80 мест в поселке Донское. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.



Светлогорскому округу выделяется в общей сложности 263,605 млн рублей на возведение объекта капитального строительства. Это 95% предполагаемой предельной стоимости детсада, которая составляет 277,479 млн рублей.

Отметим, в прежней редакции распоряжения, утвержденной в июле 2023 года, уровень софинансирования со стороны области составлял 50%, сумма выделяемых средств — 138,739 млн рублей. Аналогичные расходы должен был предусмотреть муниципальный бюджет Светлогорского округа.