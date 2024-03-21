Бюджет области выделил дополнительные деньги на новый детсад в Донском

Все новости по теме: Детские сады

Правительство Калининградской области почти в два раза увеличило свою долю софинансирования обязательств по строительству детского сада на 80 мест в поселке Донское. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Светлогорскому округу выделяется в общей сложности 263,605 млн рублей на возведение объекта капитального строительства. Это 95% предполагаемой предельной стоимости детсада, которая составляет 277,479 млн рублей.

Отметим, в прежней редакции распоряжения, утвержденной в июле 2023 года, уровень софинансирования со стороны области составлял 50%, сумма выделяемых средств — 138,739 млн рублей. Аналогичные расходы должен был предусмотреть муниципальный бюджет Светлогорского округа.

Напомним, в поселке Донское в настоящее время строят детский сад на 80 мест. Работы ведёт калининградская фирма «Артстрой». Сумма контракта составляет 202 млн рублей. Срок выполнения работ по контракту — не позднее 30 сентября 2024 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter