Глава администрации Славского района — о задержании зама: «Не могу поверить»

Глава администрации Славского района Эдуард Кондратов прокомментировал задержание своего первого заместителя. «Новому Калининграду» он сообщил, что операция ФСБ его шокировала.



«Я могу только подтвердить, что факт случился 7 марта, произошло такое мероприятие, — сообщил Кондратов. — На данный момент какой-то дополнительной информации у меня нет, никаких официальных документов из Следственного комитета и других правоохранительных органов, подтверждающих или опровергающих это, у меня тоже нет. Сейчас проводятся следственные действия, выясняются все причины и обстоятельства случившегося».

Кондратов подтвердил, что речь идет о Петре Кабалине, к которому, по словам главы админитсрации муниципалитета, у коллег и граждан «претензий не было».

«Как человек и как руководитель я не могу в это поверить. Только с положительной стороны могу данного человека охарактеризовать. Он большой объем работы делал. Он местный житель, во-первых. Никаких претензий у меня к нему не было. Он находился в различных кадровых резервах. Вы поймите, этот человек являлся первым заместителем главы администрации», — добавил Кондратов.

Кондратов напомнил, что первым заместителем Кабалин стал после октября 2020 года, когда изменилась штатная структура администрации. До этого он занимал пост начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, а потом стал заместителем главы.

«Большущий пласт работы на нем лежал, и никаких нареканий от граждан и ведомств к нему не было. Он проявлял себя с позитивной и положительной стороны. Следствие идет. Какие-то доказательства, может быть, будут. Видео я посмотрел, но ситуация такая, что я ничего не могу сказать. Мне до сих пор сложно поверить. Если будут факты, то от них будем отталкиваться», — заключил Кондратов.

Сообщение о задержании Кабалина было опубликовано пресс-службой следственного управления СКР по Калининградской области утром 21 марта. Чиновник обвиняется в получении крупной взятки за содействие предпринимателю в заключении, выполнении и принятии работ по контрактам.