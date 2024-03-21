Первый заместитель главы администрации Славского района задержан за взятку (фото) (видео)

Первый заместитель главы администрации Славского района задержан за взятку (фото) (видео)
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Калининградской области
Продолжение: Глава администрации Славского района — о задержании зама: «Не могу поверить»
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Первый заместитель главы администрации Славского городского округа обвиняется в получении взятки в крупном размере. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Калининградской области, против чиновника возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый предложил генеральному директору одной из фирм региона взамен за денежное вознаграждение в сумме 700 тыс. рублей обеспечить ему победу в электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Юбилейной в городе Славске, а также содействовать предпринимателю в последующем заключении, выполнении и принятии работ по контрактам, — уточняет пресс-служба ведомства. — Финансирование контрактов осуществлялось в рамках национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“».

7 марта 2024 года при получении части взятки в размере 300 тысяч рублей чиновника задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.

Ранее им уже была получена часть взятки в размере 100 тысяч рублей безналичным переводом.

По уголовному делу также проведены обыски, допрашиваются свидетели. Следствие считает, что чиновник может быть причастен к подобным эпизодам. Уточняется, что ход следствия контролируется лично руководителем СУ СК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.

В администрации муниципалитета «Новому Калининграду» подтвердили, что речь идет о задержании первого заместителя главы Петра Кабалина. На сайте администрации муниципалитета говорится, что Кабалин — уроженец Славского округа, имеющий высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». На ноябрь 2018 года он имел пятилетний стаж муниципальной службы и «за время работы в администрации проявил себя как ответственный и компетентный специалист».

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