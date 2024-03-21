Некомплект кадров в полиции региона увеличился вдвое за последние пять лет

Некомплект кадров в полиции региона увеличился вдвое за последние пять лет
Александр Сокрутенко. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Некомплект кадров в полиции Калининградской области за последние пять лет вырос вдвое, составив 16%. Речь об этом шла на заседании областного заксобрания в четверг, 21 марта. Отчёт о деятельности полиции за 2023 год представил начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко.

«Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в патрульно-постовой службе и среди участковых уполномоченных, где некомплект превышает 30% и 17% соответственно. Интенсивность оттока сотрудников существенно превышает темпы приёма. Основная причина увольнения — низкие зарплаты и увеличение нагрузки», — заявил Сокрутенко.

Сотрудники патрульно-постовой службы при первичном трудоустройстве получают 28 тыс. рублей в месяц, участковые — 42 тыс. При этом отсутствует социальная поддержка полицейских со стороны региона, добавил Александр Сокрутенко.

В Ленинградском отделе МВД Калининграда сообщили о «критическом оттоке сотрудников».

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