Некомплект кадров в полиции региона увеличился вдвое за последние пять лет

Некомплект кадров в полиции Калининградской области за последние пять лет вырос вдвое, составив 16%. Речь об этом шла на заседании областного заксобрания в четверг, 21 марта. Отчёт о деятельности полиции за 2023 год представил начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко.



«Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в патрульно-постовой службе и среди участковых уполномоченных, где некомплект превышает 30% и 17% соответственно. Интенсивность оттока сотрудников существенно превышает темпы приёма. Основная причина увольнения — низкие зарплаты и увеличение нагрузки», — заявил Сокрутенко.

Сотрудники патрульно-постовой службы при первичном трудоустройстве получают 28 тыс. рублей в месяц, участковые — 42 тыс. При этом отсутствует социальная поддержка полицейских со стороны региона, добавил Александр Сокрутенко.

В Ленинградском отделе МВД Калининграда сообщили о «критическом оттоке сотрудников».