Таможня: Литва начала пропускать грузовики, но работает неритмично

Литовская сторона возобновила пропуск грузовиков со стороны Калининградской области, но машины принимают медленно, утверждают в региональной таможне. По данным ведомства, за сутки было оформлено 55 грузовиков. В Калининградскую область за это время проехало 83 машины.



«Литва работает медленно, неритмично, допускает интервалы по два часа. Было два таких интервала, когда не брали ни одного грузовика, но всё-таки [очередь] движется», — отметила в разговоре с «Новым Калининградом» руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

По ее словам, в очереди сейчас находится 140 большегрузов. «Ещё 25, оформленные калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе. То есть они оформлены, но еще не приняты Литвой», — отметила Иванова. Она добавила, что официальных разъяснений в адрес областной таможни от литовской стороны не поступало.

В четверг, 22 марта, в ведомстве сообщали, что с вечера 20 марта Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области и за 12 часов не было принято ни одной машины. Впоследствии начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков уточнил, что в 11:00 21 марта Литва запустила четыре большегруза. «По нашей информации, связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», — пояснил он.