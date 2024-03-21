Таможня: Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области (дополнено)

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Литва прекратила пропуск грузовых автомобилей из Калининградской области. Об этом сообщила в четверг, 21 марта, пресс-служба региональной таможни.

По данным ведомства, пропуск фур остановлен с 23:00 20 марта. «За последние 12 часов Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России. В связи с этим перед МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе», — проинформировали в пресс-службе таможни.

В ведомстве заверили, что с его стороны каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет. Таможня рекомендует заинтересованным лицам учитывать эту информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении через пункт пропуска «Чернышевское».

Ситуация на российско-литовской границе в очередной раз существенно усугубилась к 20 марта. К среде перед пунктом пропуска «Чернышевское» скопилось свыше ста большегрузов. Как сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, созданном для отслеживания ситуации с электронной очередью, по состоянию на 12:00 21 марта отставание от зарезервированного времени составляет 337 часов.

В феврале дальнобойщики сообщали, что Росгранстрой существенно уменьшил суточное количество талонов и водители вынуждены приезжать к пункту пропуска в Чернышевском по несколько раз в неделю. Для получения брони требовалось лично прибыть на границу к полуночи. После этого в областном правительстве проинформировали, что ночное бронирование решено отменить, талоны будут выдавать на 15 дней вперед.

Дополнено в 13:05. Как уточнил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, в 11:00 21 марта литовская сторона запустила четыре грузовика. «По нашей информации, связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», — отметил он.

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