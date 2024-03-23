Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» превысило 60 человек

В результата теракта в концертом зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске погибли более 60 человек, сообщает Следственный комитет РФ.

«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», — заявили в ведомстве.

На месте трагедии продолжаются следственные действия. «С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения», — дополнили в СК РФ.

По данным Минздрава Московской области, среди погибших — трое детей. 115 человек госпитализированы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В здании произошел пожар. По данным корреспондента РИА «Новости», оказавшегося свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки.


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