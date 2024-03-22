В здании «Крокус Сити Холла» произошло два взрыва

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В здании подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» произошло два взрыва. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе», — цитирует информагентство источник в оперативных службах. После этого раздался взрыв и начался пожар.

Позже в оперслужбах сообщили, что «на месте пожара в концертном зале „Крокус сити холл“ прогремел второй взрыв», кровля здания частично обрушилась, сказали в оперативных службах.

Напомним, на подмосковный «Крокус Сити Холле» в Красногорске, где должен был начаться концерт группы «Пикник», совершено вооруженное нападение

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