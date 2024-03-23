ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, «непосредственно участвовавших» в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте Кремля.

«Александр Бортников также информировал Президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт», — говорится в публикации.

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» превысило 60 человек. «К сожалению, количество жертв может увеличиться», — заявили в Следственном комитете РФ. По данным Минздрава Московской области, среди погибших — трое детей.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В здании произошел пожар. По данным корреспондента РИА «Новости», оказавшегося свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки.

