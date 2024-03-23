Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 93 человек, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — заявили в ведомстве.

По данным СК, продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки завалов экстренными службами, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

«Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы», — уточнили в Следственном комитете.

Также в ведомстве заявили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений, где находились зрители, в том числе раненые.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В здании произошел пожар. По данным корреспондента РИА «Новости», оказавшегося свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки.