Количество жертв теракта в «Крокусе» выросло до 115 человек

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 115 человек, сообщает Следственный комитет РФ.

«На месте теракта в концертном зале „Крокус Сити Холл“ при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются», — говорится в публикации.

По данным губернатора Московской области, спасатели находятся на месте трагедии круглосуточно, привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Работы продолжатся еще минимум несколько суток. 

Ранее в ведомстве заявили, что предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют, что террористы использовали автоматическое оружие. Следователи изъяли его и боеприпасы с места трагедии. «По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы», — поясняли в СК РФ. Также в ведомстве заявили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений, где находились зрители, в том числе раненые.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В здании произошел пожар. По данным корреспондента РИА «Новости», оказавшегося свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки.

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