СК: при теракте в «Крокусе» погибли 133 человека

Количество погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 133 человек, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

«В ходе разбора завалов в концертном зале „Крокус Сити Холл“ число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются», — говорится в публикации.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, к разбору завалов привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники, работы продолжатся еще минимум несколько суток.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В здании произошел пожар. По данным корреспондента РИА «Новости», оказавшегося свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. Ночью из-за пожара обрушилась крыша концертного зала.

Трагедия в «Крокусе» стала крупнейший терактом в истории России после Беслана. Тогда по официальным данным погибли 334 человека.