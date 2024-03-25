«Волна тепла не за горами»: синоптики прогнозируют потепление в ближайшие дни

Температура к середине недели окажется на 7-10°С выше климатической нормы и будет напоминать апрель-май за счет воздушных масс из субтропического пояса. Такой прогноз дают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».



По данным экспертов, в первой половине недели в синоптической обстановке над Европой произойдут изменения — от Баренцева моря до Кавказа установится протяженный гребень высокого давления, при этом в западной части Европы расположится обширная циклоническая депрессия, которая окажется «заперта» над западом Европы за счет расположения антициклона к востоку.

«В такой ситуации при „блокировке“ западных потоков, приносящих нам умеренные воздушные массы, обширная циклоническая система начнет „закачивать“ к нам прогретые воздушные массы из субтропического пояса, за счет чего температура к середине следующей недели окажется на 7-10°С выше климатической нормы и будет напоминать скорее апрель-май, чем последние числа марта», — отмечают эксперты.

При этом в понедельник и вторник регион будет еще находиться под влиянием умеренных воздушных масс с температурами около или чуть выше нормы. При этом средняя температура марта в данный момент на 2,2°С теплее нормы и составляет +3,9°С, абсолютно совпадая со средней температурой февраля.