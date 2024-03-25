Власти подтвердили гибель троих рыбаков на судне «Капитан Лобанов». Об этом «Новому Калининграду» сообщил в понедельник, 25 марта, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«По уточненной сегодня информации, на траулере „Капитан Лобанов“ погибло три человека, один пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии, еще трое моряков выписаны на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает», — отметил Лысков.



Он напомнил, что губернатор Антон Алиханов принял решение о выплате компенсаций в размере 1 млн рублей семьям погибших и 500 тысяч рублей пострадавшим в инциденте. «Минсельхоз Калининградской области окажет предприятию-собственнику поврежденного судна всю возможную поддержку», — добавил начальник пресс-службы областного правительства.



Ранее в областном правительстве опровергали информацию о нескольких погибших на рыболовецком траулере и утверждали, что пропавшими без вести никто не числится. Вместе с тем ряд телеграм-каналов, а затем и СМИ со ссылкой на телеграм-каналы сообщали о троих погибших на траулере. Как сообщалось, всего в экипаже было семь человек. В понедельник, 25 марта, прошли похороны капитана судна.



Согласно официальным данным, 19 марта на траулере «Капитан Лобанов», находившемся в море ориентировочно между Светлогорском и Балтийском, произошел пожар. В качестве причины власти называли «внештатную ситуацию». После инцидента траулер отбуксировали в порт Балтийск.