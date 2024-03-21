Власти опровергают информацию о нескольких погибших на калининградском траулере

В больнице остается один член экипажа загоревшегося во вторник, 19 марта, калининградского траулера «Капитан Лобанов». Его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое, сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«По состоянию на утро четверга из троих госпитализированных в результате происшествия в стационаре остается только один пострадавший. Он по-прежнему находится в ЦГКБ в крайне тяжелом состоянии. Двое других пациентов из больницы в Пионерском выписаны», — сказал Дмитрий Лысков.

По его словам, всего в экипаже траулера было 7 человек. На вопрос, есть ли пропавшие без вести, руководитель пресс-службы ответил отрицательно. «Нет. Один погиб, трое были в больнице. Из них двоих выписали домой сегодня. Еще троих отпустили после оказания первой помощи домой в день происшествия», — сказал он.

Ранее ряд телеграм-каналов, а затем и СМИ со ссылкой на телеграм-каналы сообщали о троих погибших на траулере.

Во вторник на калининградском траулере «Капитан Лобанов», находящемся в море ориентировочно между Светлогорском и Балтийском произошел пожар. В качестве причины власти называли «внештатную ситуацию».