Погода в Калининграде 26 марта

Днем во вторник, 26 марта, в Калининградской области ожидается теплая погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +10°C.



В приморских муниципалитетах днем будет чуть прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +9°C. На востоке области — в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Озерске и Гусеве — воздух прогреется до +11°C.

Скорость ветра составит в регионе три метра в секунду, влажность — 100 процентов, давление — 753-755 миллиметров. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», к вечеру столбик термометра опустится до +7°C. В ночь на среду ожидается +3... +4°C, осадков синоптики не прогнозируют.

По данным экспертов, в ближайшие дни температура в регионе окажется выше климатической нормы и будет напоминать апрель-май за счет воздушных масс из субтропического пояса. Сейчас средняя температура марта на 2,2°С теплее нормы и составляет +3,9°С, абсолютно совпадая со средней температурой февраля.