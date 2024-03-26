В центре Калининграда установили фотозону «Почитай Канта»

В центре Калининграда установили фотозону «Почитай Канта»
Фото: телеграм-канал администрации Калининграда
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В центре Калининграда на площади Победы установили фотозону «Почитай Канта». Как отмечает телеграм-канал администрации областного центра, это один из элементов оформления города, «напоминающих жителям и туристам о том, в этом году отмечается 300-летие нашего земляка Иммануила Канта».

Помимо фотозоны, на въезде в Калининград со стороны аэропорта планируется разместить брендированные вымпелы. «В центральной части города развешивают флаги, плакаты, появляются на билбордах и лайтбоксах тематические ролики, — сообщили в горадминистрации. — Огромное изображение всемирно известного философа будет спроецировано на торец дома около моста Высокого. Пассажиры общественного транспорта уже расплачиваются за проезд фирменной кантовской транспортной картой „Волна Балтики“, её тираж — 3000 экземпляров и накануне она поступила в продажу».

Также горвласти отметили, что 30 марта 2024 года планируется заключить контракт на достройку пешеходного «Философского моста», который должен соединить остров Канта с улицей Виктора Гюго. Срок окончания строительства — 31 мая 2025 года.

Напомним, контракт на строительство моста был заключен с ООО «СК «Спецмост». Начальная цена контракта — более 585 млн рублей — осталась без изменений.

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