В центре Калининграда установили фотозону «Почитай Канта»

В центре Калининграда на площади Победы установили фотозону «Почитай Канта». Как отмечает телеграм-канал администрации областного центра, это один из элементов оформления города, «напоминающих жителям и туристам о том, в этом году отмечается 300-летие нашего земляка Иммануила Канта».



Помимо фотозоны, на въезде в Калининград со стороны аэропорта планируется разместить брендированные вымпелы. «В центральной части города развешивают флаги, плакаты, появляются на билбордах и лайтбоксах тематические ролики, — сообщили в горадминистрации. — Огромное изображение всемирно известного философа будет спроецировано на торец дома около моста Высокого. Пассажиры общественного транспорта уже расплачиваются за проезд фирменной кантовской транспортной картой „Волна Балтики“, её тираж — 3000 экземпляров и накануне она поступила в продажу».

Также горвласти отметили, что 30 марта 2024 года планируется заключить контракт на достройку пешеходного «Философского моста», который должен соединить остров Канта с улицей Виктора Гюго. Срок окончания строительства — 31 мая 2025 года.