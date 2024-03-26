Для рельсобуса Калининград-Краснолесье доработали расписание

Для рельсобуса Калининград-Краснолесье доработали расписание
Фото: презентация Александра Медведева
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Калининградская железная дорога доработала маршрут Калининград-Краснолесье, который должны открыть 1 мая этого года. Об этом во вторник, 26 марта, написал в своем официальном аккаунте «ВКонтакте» министр культуры и туризма Андрей Ермак.

Если ранее сообщалось, что поезд будет отправляться со станции Калининград-Южный в 8:10, то сейчас выезд перенесен на 9:55. В Черняховске рельсобус сделает минутную остановку (11:04-11:05), такую же — в Гусеве (11:25-11:26). В Нестерове поезд задержится на 10 минут (11:45-11:55) и прибудет в Краснолесье в 12:36, где простоит до отправления в обратном направлении шесть часов. В Калининград трехвагонный состав должен вернуться в 21:08.

«Как говорится, всё то, о чём так долго мечтали туроператоры и туристы, свершилось!», — прокомментировал изменение графика Ермак.

О запуске нового маршрута Андрей Ермак впервые сообщил в конце января этого года. Сообщалось также, что в Краснолесье готовится реконструкция старинного вокзала. Зданием должен заняться инвестор, который выберет муниципалитет. На сегодняшний день таких инвесторов как минимум два, и между ними ведется заочный спор с привлечением жителей и властей.

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