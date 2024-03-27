На перекрестке улиц Тельмана и Некрасова планируют построить тротуар

На перекрестке улиц Тельмана и Некрасова планируют построить тротуар
Скриншот сервиса Googlemaps
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В Калининграде на улице Тельмана, в районе пересечения с улицей Некрасова (от дома № 40 до дома № 56), собираются построить тротуар. Согласно объявлению, опубликованному на портале Госзакупок, на эти цели город выделяет 5 057 022 рублей.

Покрытие, которое сейчас местами полностью отсутствует, должно быть выполнено из бетонной тротуарной плитки (454 квадратным метра) и брусчатки (191 квадратный метр). Срок окончания подачи заявок — 3 апреля.

В декабре прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что участок тротуара на улице Тельмана включен в планы ремонта на 2024 год.

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