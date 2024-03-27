Трусенева: с этого года выпускникам вновь будут вручать серебряные медали

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В этом году 11-классникам будут вручать не только золотые, но и серебряные медали. Об этом напомнила глава областного минобра Светлана Трусенева в эфире ЦУР в среду, 27 марта.

Выпускники, претендующие на золотые медали, должны будут сдать минимум на 70 баллов ЕГЭ по русскому языку и по одному из выбранных предметов и иметь отличный аттестат за 10-11 класс. Для серебряных медалистов допускается иметь две четверки в аттестате. Требования по ЕГЭ тоже немного ниже: русский язык и один из предметов по выбору необходимо сдать минимум на 60 баллов. Обладателям золотых медалей вручат аттестаты красного цвета, серебряным медалистам — серо-голубые.

Напомним, в конце мая 2023 года Минпросвещения России объявило о возвращении в школы серебряных медалей. Также ведомство договорилось с Минобранауки о преимуществах, которые будут давать выпускникам школ золотая и серебряная медали. Золотым медалистам решено добавлять 5 баллов к итогам ЕГЭ, серебряным — до 3.


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