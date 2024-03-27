Министр образования области: путевки в летние лагеря подорожали в среднем на 7%

Все новости по теме: Жизнь детей

Стоимость путевок в загородные летние лагеря выросла примерно на 7%. Об этом заявила в эфире ЦР в среду, 27 марта, министр образования области Светлана Трусенева.

«Продажа путевок у нас будет стартовать 5 апреля в государственные учреждения наши. Стоимость разная. Она выросла приблизительно на 7%, как инфляция, это проиндексирована стоимость питания, содержания в лагерях. Но в зависимости от продолжительности смены и комфортности лагерей цена путевок разная. Общую информацию можно найти на сайте министерства образования области», — отметила Трусенева.

Успеть за 60 секунд: всё о записи в детские лагеря региона в этом году

Напомним, в 2024 году в регионе планируют работать 13 загородных оздоровительных лагерей: шесть государственных и семь муниципальных. Из них три лагеря относятся к министерству образования, по одному лагерю — к министерствам спорта, социальной и молодёжной политики, 6 лагерей — к администрации Калининграда, и ещё один — к администрации Неманского городского округа. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter