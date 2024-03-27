Министр образования области: путевки в летние лагеря подорожали в среднем на 7%

Стоимость путевок в загородные летние лагеря выросла примерно на 7%. Об этом заявила в эфире ЦР в среду, 27 марта, министр образования области Светлана Трусенева.

«Продажа путевок у нас будет стартовать 5 апреля в государственные учреждения наши. Стоимость разная. Она выросла приблизительно на 7%, как инфляция, это проиндексирована стоимость питания, содержания в лагерях. Но в зависимости от продолжительности смены и комфортности лагерей цена путевок разная. Общую информацию можно найти на сайте министерства образования области», — отметила Трусенева.

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Напомним, в 2024 году в регионе планируют работать 13 загородных оздоровительных лагерей: шесть государственных и семь муниципальных. Из них три лагеря относятся к министерству образования, по одному лагерю — к министерствам спорта, социальной и молодёжной политики, 6 лагерей — к администрации Калининграда, и ещё один — к администрации Неманского городского округа.