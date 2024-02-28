Успеть за 60 секунд: всё о записи в детские лагеря региона в этом году

0 0

Для того, чтобы приобрести путёвку в детский лагерь, мало иметь деньги. Как минимум нужно обладать еще и быстрой реакцией. Заявки принимаются онлайн, и если вы хотите отправить ребёнка в престижное место, кнопку нужно нажать мгновенно в обозначенный день и час. Да и в остальных случаях — не затягивать. «Новый Калининград» выяснил, что известно об оформлении путёвок в летние лагеря в 2024 году, и попробовал ответить на самые очевидные вопросы.



Сколько детских загородных лагерей будет работать в Калининградской области в 2024 году?

Как сообщили в министерстве образования Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», в 2024 году в регионе планируют работать 13 загородных оздоровительных лагерей: шесть государственных и семь муниципальных. Из них три лагеря относятся к министерству образования, по одному лагерю — к министерствам спорта, социальной и молодёжной политики, 6 лагерей — к администрации Калининграда, и ещё один — к администрации Неманского городского округа. Детские лагеря Калининграда — это:

«Бригантина» (Светловский ГО, пос. Волочаевское; Зеленоградский р-н, пос. Круглово);

имени А. Гайдара (г. Светлогорск, ул. Балтийская);

имени В. Терешковой (г. Светлогорск, ул. Солнечная),

Станция юных техников (Центр отдыха и оздоровления детей, г. Ладушкин);

«Юность» (г. Светлогорск, ул. Балтийская, 25);

центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек» (г. Светлогорск, ул. Балтийская, 29)

В период летней оздоровительной кампании 2023 года на территории региона работали 14 загородных лагерей.

Сколько детей смогут отдохнуть в загородных лагерях региона летом 2024 года?

Всего за три летних месяца в загородных лагерях планируется оздоровить около 10 тыс. детей и подростков. Общее количество путёвок в одну смену — 2536. Всего смен будет четыре.

Сколько будут стоить путёвки?

Отдых в загородных лагерях подорожает в 2024 году в среднем на 4,5%. Выросли цены на питание и жилищно-коммунальные услуги. Стоимость одной путёвки составит от 10140 рублей (за 4 дня) до 38640 рублей (за 21 день). Цена социальной путёвки — 30600 рублей.







Сохранятся ли льготы?

Льготы на путёвки, которые действовали в прошлые годы, сохранятся и в будущем сезоне, отметили в министерстве образования. По вопросам приобретения льготной путёвки и выплаты компенсации родители могут обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства. Получить консультацию также можно по телефону «Открытой линии» правительства Калининградской области: 8 (800) 201-39-00 (добавочный номер — 3).

Кому положены льготные путёвки?

Малоимущим гражданам путёвка может быть оплачена полностью или частично за счёт областного бюджета. Частично оплачивать путевку нужно будет семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Калининградской области на душу населения. В настоящее время это 15917 рублей. Бесплатные путёвки традиционно предоставляются семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Какие структуры занимаются организацией отдыха и оздоровления детей в области?

С декабря 2023 года в состав департамента воспитания, отдыха и оздоровления детей министерства образования Калининградской области входит отдел организации отдыха детей. Он, впрочем, существует с 2018 года. Основная задача отдела — «реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Калининградской области, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья». Как отметили в министерстве, реализация путёвок в детские загородные лагеря не входит в полномочия отдела, поэтому система останется прежней.

Как будет организована реализация путёвок в лагеря в 2024 году?

Как рассказали в министерстве образования, в случае с жителями Калининграда, как и в прошлые годы, подавать заявки нужно будет через специальный сайт (сейчас он работает в демонстрационном режиме и оставить заявку нельзя — о дате, когда это можно будет сделать, власти сообщат дополнительно). Путёвки в муниципальные загородные центры будут распределяться по очереди, сформированной в хронологическом порядке. Подача заявок и бронирование путёвок в загородные лагеря других ведомств будет осуществляться через сайты самих организаций 5 апреля 2024 года.

Текст: Мария Власенкова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград