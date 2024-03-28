Кремль призвал Telegram обратить внимание на его использование террористами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создателю Telegram Павлу Дурову следует обратить внимание на его использование террористами. При этом он отметил, что российские власти не планируют блокировать мессенджер, сообщает «Коммерсант».

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», — сказал Дмитрий Песков в интервью изданию Life в ответ на соответствующий вопрос. При этом пресс-секретарь президента РФ считает, что «этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, всё больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических».

Один из задержанных за нападение на «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни — на допросе рассказал, что через Telegram получил задание от «помощника проповедника» расстрелять людей в обмен на 500 тысяч рублей. Позднее источник «РИА Новости» сообщил, что четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» могли вербовать через Telegram-канал афганского крыла «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) — «Голос Хорасана». По данным агентства, сейчас Telegram-канал удален.