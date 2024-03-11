Антимонопольщики возбудили дело в отношении «Калининградгазификации» из-за цен

Калининградское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) усматривает в действиях АО «Калининградгазификация» признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. Это связано с новыми «газовыми договорами». В отношении организации возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба управления.



Отмечается, что в УФАС поступило «более 15 обращений по вопросу стоимости услуг по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования и внутридомового газового оборудования», установленной «Калининградгазификацией». Изучив их, сотрудники управления направили запросы в адрес организации. «По результатам полученной информации, Калининградским УФАС России были выявлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции, в связи с этим было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО „Калининградгазификация“», — говорится в сообщении.

«В случае установления факта нарушения организация будет обязана произвести перерасчет стоимости услуг по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования и внутридомового газового оборудования, а также в соответствии с КоАП РФ ей грозит штраф», — добавили в пресс-службе.



В прошлом году в Калининградской области, как и по всей России, исключительное право на обслуживание газового оборудования получила газораспределительная организация. В самом западном регионе это «Калининградгазификация». Как сообщали ранее в региональном правительстве, в Калининградской области должно было быть заключено в общей сложности 498 тысяч новых «газовых» договоров. При наличии в квартире котла с небольшой мощностью (или колонки), плиты либо варочной панели и двух сигнализаторов загазованности стоимость техобслуживания обойдется примерно в четыре тысячи рублей в год.

Нынешние тарифы на техобслуживание газового оборудования действуют до конца 2024 года. «Новый Калининград» сравнил их со ставками в нескольких регионах. Для сопоставления мы выбрали столицу, Московскую область и три субъекта Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Псковскую и Архангельскую области. Анализ показал, что в Калининградской области одни из самых высоких ставок. «Новый Калининград» направлял информационный запрос в региональное УФАС из-за установленных в регионе тарифов на обслуживание газового оборудования.

