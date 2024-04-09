В «Калининградгазификации» рассказали, как отреагируют на предупреждение ФАС

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«Калининградгазификация» прокомментировала предупреждение, которое было вынесено в отношении компании областным управлением ФАС. Из договора исключили норму, дающую организации право менять стоимость работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в одностороннем порядке. Об этом говорится в ответе акционерного общества за подписью гендиректора Леонида Ковалева на запрос «Нового Калининграда».

В организации проинформировали, что в соответствие с законодательством также приведена норма об уведомлении о проведении работ. Об этом будет сообщаться не позднее чем за 20 дней до их начала. Непосредственно к тарифам по новым «газовым» договорам претензий у антимонопольной службы пока не возникло, следует из ответа компании.

«К настоящему моменту уполномоченными органами власти не принималось каких-либо решений в отношении Общества, которыми установлены факты нарушений порядка ценообразования на оказываемые услуги по техническому обслуживанию ВДГО (внутридомового газового оборудования, — прим. «Нового Калининграда»), — заверили в компании. В «Калининградгазификации» подчеркнули, что любое решение, вынесенное ФАС по итогам рассмотрения такого дела, будет исполнено «надлежащим образом после его вступления в законную силу».

В компании также сообщили, что подготовили дополнительные соглашения к договорам с учетом измененных норм. Направить их клиентам планируется «в ближайшее время», добавили в «Калининградгазификации».

Областное управление ФАС вынесло предупреждение в адрес компании в конце марта. В ведомстве заявили, что «Калининградгазификация» навязывала невыгодные условия договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.

До этого сообщалось, что в УФАС поступило «более 15 обращений по вопросу стоимости услуг по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования и внутридомового газового оборудования», установленной «Калининградгазификацией». В отношении компании было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Нынешние тарифы на техобслуживание газового оборудования действуют до конца 2024 года. «Новый Калининград» сравнил их со ставками в нескольких регионах. Для сопоставления мы выбрали столицу, Московскую область и три субъекта Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Псковскую и Архангельскую области. Анализ показал, что в Калининградской области одни из самых высоких ставок.

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