В «Калининградгазификации» рассказали, как отреагируют на предупреждение ФАС

«Калининградгазификация» прокомментировала предупреждение, которое было вынесено в отношении компании областным управлением ФАС. Из договора исключили норму, дающую организации право менять стоимость работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в одностороннем порядке. Об этом говорится в ответе акционерного общества за подписью гендиректора Леонида Ковалева на запрос «Нового Калининграда».

В организации проинформировали, что в соответствие с законодательством также приведена норма об уведомлении о проведении работ. Об этом будет сообщаться не позднее чем за 20 дней до их начала. Непосредственно к тарифам по новым «газовым» договорам претензий у антимонопольной службы пока не возникло, следует из ответа компании.

«К настоящему моменту уполномоченными органами власти не принималось каких-либо решений в отношении Общества, которыми установлены факты нарушений порядка ценообразования на оказываемые услуги по техническому обслуживанию ВДГО (внутридомового газового оборудования, — прим. «Нового Калининграда»), — заверили в компании. В «Калининградгазификации» подчеркнули, что любое решение, вынесенное ФАС по итогам рассмотрения такого дела, будет исполнено «надлежащим образом после его вступления в законную силу».

В компании также сообщили, что подготовили дополнительные соглашения к договорам с учетом измененных норм. Направить их клиентам планируется «в ближайшее время», добавили в «Калининградгазификации».

Областное управление ФАС вынесло предупреждение в адрес компании в конце марта. В ведомстве заявили, что «Калининградгазификация» навязывала невыгодные условия договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.

До этого сообщалось, что в УФАС поступило «более 15 обращений по вопросу стоимости услуг по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования и внутридомового газового оборудования», установленной «Калининградгазификацией». В отношении компании было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.