СМИ: в Таджикистане задержали 9 подозреваемых в связи с терактом в «Крокусе»

Все новости по теме: Теракт в «Крокус Сити Холле»

Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана на этой неделе задержал девять человек, которые могуть быть связаны с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

Агентство приводит информацию о том, что всех девятерых человек задержали в понедельник в Вахдате и доставили в Душанбе. РИА «Новости» также со ссылкой на источник в спецслужбах Таджикистана сообщило, что в операции принимали участие российские силовики, которые находятся в столице страны.

Задержанных подозревают в связях с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка).

«Коммерсант» ранее сообщал, что 23 марта ФСБ передала информацию о задержании 11 подозреваемых в России. Среди них четыре предполагаемых исполнителя. Арестованы восемь человек, в том числе бывший владелец автомобиля, на котором передвигались террористы, а также его брат и отец. 26 марта задержали мужчину, который сдавал квартиру одному из исполнителей теракта. Родственница последнего рассказала, что трех его братьев тоже увезли на допрос в Таджикистане.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри посетителям, подожгли помещение и скрылись. Количество погибших, по информации от 27 марта, дошло до 143 человек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter