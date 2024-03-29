СМИ: в Таджикистане задержали 9 подозреваемых в связи с терактом в «Крокусе»

Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана на этой неделе задержал девять человек, которые могуть быть связаны с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на источник в службах безопасности страны.



Агентство приводит информацию о том, что всех девятерых человек задержали в понедельник в Вахдате и доставили в Душанбе. РИА «Новости» также со ссылкой на источник в спецслужбах Таджикистана сообщило, что в операции принимали участие российские силовики, которые находятся в столице страны.

Задержанных подозревают в связях с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка).

«Коммерсант» ранее сообщал, что 23 марта ФСБ передала информацию о задержании 11 подозреваемых в России. Среди них четыре предполагаемых исполнителя. Арестованы восемь человек, в том числе бывший владелец автомобиля, на котором передвигались террористы, а также его брат и отец. 26 марта задержали мужчину, который сдавал квартиру одному из исполнителей теракта. Родственница последнего рассказала, что трех его братьев тоже увезли на допрос в Таджикистане.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри посетителям, подожгли помещение и скрылись. Количество погибших, по информации от 27 марта, дошло до 143 человек.