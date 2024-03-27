МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе», их число вновь выросло

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» вновь увеличилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленные данные, опубликованные МЧС России.

Ведомства опубликовало обновленный список погибших, в нем указаны 143 человека. Список составлен по состоянию на 20:00 27 марта и основан на данных Минздрава РФ.

Ранее в СК поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате террористического акта. В настоящее время опознаны тела 84 погибших, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.

