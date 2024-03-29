В Калининграде анонсировали закупку еще шести уборочных машин

Власти Калининграда планируют объявить торги на закупку еще шести уборочных машин для муниципального учреждения «Чистота». Анонс тендера опубликован на сайте областного Центра торгов.
На закупку машин для коммунального хозяйства выделяют 87,9 млн рублей. Финансирование предусмотрено в 2024 году.Ранее власти анонсировали торги на закупку для МБУ «Чистота» четырех уборочных машин. Их приобретение оценивается в 58,6 млн рублей. В январе глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что в 2024 году мэрия намерена уделить «усиленное внимание» вопросу приобретения техники для уборки тротуаров в зимний период.