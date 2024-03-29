Выдача ипотечных кредитов в РФ в январе-феврале упала на 14%

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В январе-феврале 2024 года российские банки выдали ипотечные жилищные кредиты на 604,5 млрд рублей. Это на 14,1% меньше, чем за первые два месяца прошлого года (704 млрд рублей), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк.

Количество предоставленных в первые два месяца кредитов снизилось по сравнению с аналогичным прошлого года на 10,7% (171,5 тысячи против 192 тысяч). «Рост кредитования по льготным программам был сдержанным вследствие ужесточения их условий, при этом на них все еще приходилось более половины (64,1%) объема ипот‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ечного кредитования», — отмечает информационное агентство.

В марте ожидается умеренный рост ипотечного кредитования по льготным программам. Согласно данным акционерного общества «ДОМ.РФ», по программам господдержки в первые три недели марта предоставили ипотечных кредитов на сумму около 227 млрд рублей против 160 млрд рублей за аналогичный период февраля.

Средний размер ипотечного кредита в феврале составил 3,482 млн рублей (минимум с апреля 2022 года, когда показатель снизился до 3,273 млн рублей). За год средний срок кредита увеличился на 4,6 месяца с 287,5 месяцев в феврале 2023 года (или на 1,6%).

Ранее Калининград вошёл в число городов с минимальным ростом цен на вторичное жильё. По данным экспертов сервиса «Циан», с января по март стоимость квадратного метра в старом фонде Калининграда увеличилась на 0,3%. Это один из самых низких показателей среди 35 городов, принимавших участие в исследовании. Меньше «вторичка» подорожала только в Москве (+0,2%). Единственным городом, где продавцы начали снижать цены в этом сегменте рынка недвижимости, стал Владивосток. В Калининграде стоимость «квадрата» достигла 127 тыс. рублей.

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