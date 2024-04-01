На ремонт пешеходных дорожек вокруг Верхнего озера выделяют 3,8 млн рублей

Власти Калининграда выделяют 3,8 млн рублей на ремонт пешеходных дорожек вокруг Верхнего озера. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 4 апреля.

Подрядчику предстоит устранить провалы в покрытии из клинкерной плитки, отремонтировать покрытие парапетов из гранитных плит, удалить высолы с поверхности швов, а также переложить покрытие площадки из гранитных плит. На работы отводится 40 дней с даты заключения контракта.

В 2023 году на Верхнем озере замостили 1200 кв. метров популярных «народных троп». В 2020 году на ремонт территории вокруг Верхнего озера выделяли 3,5 млн руб, в 2019 — 5,2 млн, в 2018 — более 8 млн.