На ремонт пешеходных дорожек вокруг Верхнего озера выделяют 3,8 млн рублей

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Власти Калининграда выделяют 3,8 млн рублей на ремонт пешеходных дорожек вокруг Верхнего озера. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 4 апреля.

Подрядчику предстоит устранить провалы в покрытии из клинкерной плитки, отремонтировать покрытие парапетов из гранитных плит, удалить высолы с поверхности швов, а также переложить покрытие площадки из гранитных плит. На работы отводится 40 дней с даты заключения контракта.

В 2023 году на Верхнем озере замостили 1200 кв. метров популярных «народных троп». В 2020 году на ремонт территории вокруг Верхнего озера выделяли 3,5 млн руб, в 2019 — 5,2 млн, в 2018 — более 8 млн.

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