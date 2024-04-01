Путин поручил сократить домашние и контрольные работы для школьников

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и обеспечить реализацию мер по сокращению количества проверочных работ в школах, а также времени, затрачиваемого учениками на выполнение домашнего задания. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Доклад президенту должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в числе опубликованных поручений — продлить до 2030 года действие программы материнского капитала и семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.

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