Путин поручил продлить семейную ипотеку и программу маткапитала до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ продлить до 2030 года срок действия программы материнского капитала, а также семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.



Поручение об ипотеке должно быть исполнено до 1 июня 2024 года, о маткапитале — до 20 декабря.

Соответствующие предложения президент внёс в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Депутаты также предлагали сделать программу маткапитала бессрочной и увеличить размер выплаты до 1 млн рублей.