«Ростех Арена» решила измерить освещенность поля за полмиллиона рублей

Стадион «Ростех Арена» заказывает услуги по измерению освещённости футбольного поля. Стоимость контракта — 470 тысяч рублей. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Закупка осуществлялась у единственного поставщика — ООО «Крафтовые производители». Подрядчику необходимо будет провести фотометрические испытания в 96 точках игрового поля для основного и аварийного режимов освещения с подготовкой фотометрического отчёта. Срок оказания услуг — не более 20 дней с даты заключения договора.

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Ранее директор «Ростех Арены» Владимир Савин отмечал, что содержание стадиона на Острове обходится в 200-250 млн рублей год. В прошлом году из федерального бюджета покрывалось 95% этой суммы, еще около 5% оплачивались из регионального.

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