В Зеленоградске пообещали не застраивать променад

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Администрация Зеленоградского округа утверждает, что променад в курортном городе застраиваться не будет. Об этом говорится в ответе властей муниципалитета на официальный запрос «Нового Калининграда».

«Объекты капитального строительства на променаде возводиться не будут», — говорится в ответе на запрос. По данным местных властей, в настоящее время на променаде располагается 4 торговых нестационарных объекта, ежегодная плата за размещение одного объекта составляет 64 тыс. рублей. НТО планируется убрать.

«Срок действия договоров на размещение НТО на территории променада г. Зеленоградска заканчивается 4 августа 2025 года, — отметили в администрации. — В случае принятия решения о переносе (упразднении) места размещения нестационарного торгового объекта, хозяйствующему субъекту предоставляется компенсационное место размещения НТО».

Ранее глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой в своем отчете сообщил, что в связи с предстоящей реализаций проекта «Янтарный талисман» администрация Зеленоградска приняла решение о ликвидации нестационарных торговых объектов на променаде. Также он сообщил, что местные власти будут сокращать число НТО в Зеленоградске, поскольку они «не соответствуют уровню объектов, которые должны работать в городе-курорте». «Мы должны ориентироваться на стационарные объекты, которые могут предоставить намного более высокий уровень обслуживания населения», — сказал он.

Проект «Янтарный талисман» предполагает благоустройство в Зеленоградске променада с пирсом, Аллеи и дружбы и части Санаторского парка.

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