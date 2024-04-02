ФАС проверяет цены на куриные яйца в федеральных торговых сетях

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Федеральная антимонопольная служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Соответствующая информация размещена на сайте ФАС.

«Ранее ведомство проверило производителей куриных яиц. Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей „Перекрёсток“, „Магнит“, „Дикси“, „Пятёрочка“, „Лента“, „О’Кей“, „Метро“, „Ашан“ и прочих. Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара», — говорится в сообщении.

ФАС в числе прочего проверяет цены на яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информацию об объёмах закупки и реализации и т.д.

По итогам проверок и анализа всей полученной информации будут сделаны выводы о наличии или отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Как показал мониторинг цен «Нового Калининграда», в марте яйца в регионе немного подешевели после резкого повышения стоимости в конце прошлого-начале нынешнего года.

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