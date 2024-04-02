ФАС проверяет цены на куриные яйца в федеральных торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Соответствующая информация размещена на сайте ФАС.



«Ранее ведомство проверило производителей куриных яиц. Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей „Перекрёсток“, „Магнит“, „Дикси“, „Пятёрочка“, „Лента“, „О’Кей“, „Метро“, „Ашан“ и прочих. Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара», — говорится в сообщении.

ФАС в числе прочего проверяет цены на яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информацию об объёмах закупки и реализации и т.д.

По итогам проверок и анализа всей полученной информации будут сделаны выводы о наличии или отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Как показал мониторинг цен «Нового Калининграда», в марте яйца в регионе немного подешевели после резкого повышения стоимости в конце прошлого-начале нынешнего года.