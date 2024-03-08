Наглые овощи и скидки на филе: как изменились цены в калининградских супермаркетах

За прошедший месяц цены в калининградских супермаркетах показали небольшое снижение, но в основном за счет существенных скидок на куриное филе. Сейчас оно продается в среднем по 380-400 руб. за килограмм (для сравнения, в декабре филе стоило порядка 420-460 руб. за кило). В остальном цены остались на прежнем уровне, а по некоторым позициям отмечается рост, особенно заметный в нижней части таблицы, в разделах «фрукты» и «овощи».
Яйца несколько отыграли резкое повышение стоимости, случившееся в конце прошлого-начале нынешнего года, и сейчас продукция категории С1 собственной фасовки продается по 130-140 рублей за десяток (тут хочется отметить, что год назад они стоили почти вдвое меньше, 73-80 руб.). Цены на молочную продукцию остаются относительно стабильными. Цены на рис, гречку и макароны колеблются.
Единственным овощем, подешевевшим за месяц, стал картофель, его стоимость снизилась во всех торговых сетях примерно на 5 руб., до 20-24 руб. за килограмм. Репчатый лук подорожал в двух сетях из трех на 7-12 рублей за кило. Еще заметнее рост цен на белокочанную капусту, которая «прибавила» в разных сетях от 7,5 до 37 руб. Подорожала на всех без исключения прилавках и морковь, в среднем на 10 рублей за кило. Стоимость огурцов и помидоров за месяц существенно не изменилась.
В двух сетях из трех подорожали яблоки, в одной — лимоны, еще в одной — апельсины. Бананы в марте также прибавили в цене, сейчас они стоят по 140-143 руб. за килограмм. Единственное снижение, которое отмечается в этой части таблицы, — акционная скидка на апельсины в одном из супермаркетов.
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99, по акции (-4 руб.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
37,99 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,90 «Залесский фермер» (+2 руб.)
|
45,49 «Залесский фермер» (-0,7 руб.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,80 «Залесский фермер» (-0,1 руб.)
|
45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
94,90 «Залесский фермер» (-1 руб.)
|
90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
399,99 (-40 руб.)
|
399,00, по акции (цена не изм.)
|
379,99, по акции (-38 руб.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
199,99 «Люблинские продукты»
|
169,90 «Мираторг»
|
169,99 «Великолукский МК»
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
259,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
194,99, по акции «Великолукский МК» (-68 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
42,99 «Зернофф» (цена не изм.)
|
42,90 «Зернофф» (цена не изм.)
|
79,99 «Предпортовая» (+7 руб.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
129,99, своя фасовка (-10 руб.)
|
129,99, своя фасовка (-10 руб.)
|
139,90, своя фасовка (цена не изм.)
|
Рис
|
84,99 за упаковку 800 г (-10 руб.)
|
88,00 за упаковку 800 г (-41,9 руб..)
|
101,99 за упаковку 900 г (+9 руб.)
|
Гречка
|
54,99 за упаковку 800 г (-35 руб.)
|
57,20 за упаковку 800 г (цена не изм.)
|
86,99 за упаковку 900 г (+28 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
79,90, по акции (+10 руб.)
|
49,99 перья, по акции (-15 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.)
|
162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
139,90 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
112,99 «Олейна», по акции (-40 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99, по акции (цена не изм.)
|
77,90 (цена не изм.)
|
69,99, по акции (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
19,99 (-5 руб.)
|
19,90 (-5 руб.)
|
23,99 (-4,5 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
71,90 (+12 руб.)
|
69,99 (+7,5 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
59,99 (+10 руб.)
|
54,90 (+7,5 руб.)
|
78,99 (+37 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 (+10 руб.)
|
49,90, по акции, (+10 руб.)
|
49,99 (+12 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
199,99 (цена не изм.)
|
199,90, по акции
|
249,99 (+12 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99 (цена не изм.)
|
179,90, по акции (-10 руб.)
|
189,99 (-1 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
119,99, по акции (цена не изм.)
|
129,90 (цена не изм.)
|
129,99, (+10 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99, по акции (цена не изм.)
|
99,90, по акции (-10 руб.)
|
129,99 (+30 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
99,99 «Голден» (+10 руб.)
|
89,90 «Голден», (+10 руб.)
|
89,99 «Голден», по акции (цена не изм.)
|
Бананы, 1 кг
|
139,99 (+10 руб.)
|
142,90 (+3 руб.)
|
139,99 (цена не изм.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
2986,74 руб.
|
2938,4 руб.
|
2980,65
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 7 марта 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Согласия, 1.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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