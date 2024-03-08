Наглые овощи и скидки на филе: как изменились цены в калининградских супермаркетах

За прошедший месяц цены в калининградских супермаркетах показали небольшое снижение, но в основном за счет существенных скидок на куриное филе. Сейчас оно продается в среднем по 380-400 руб. за килограмм (для сравнения, в декабре филе стоило порядка 420-460 руб. за кило). В остальном цены остались на прежнем уровне, а по некоторым позициям отмечается рост, особенно заметный в нижней части таблицы, в разделах «фрукты» и «овощи».



Яйца несколько отыграли резкое повышение стоимости, случившееся в конце прошлого-начале нынешнего года, и сейчас продукция категории С1 собственной фасовки продается по 130-140 рублей за десяток (тут хочется отметить, что год назад они стоили почти вдвое меньше, 73-80 руб.). Цены на молочную продукцию остаются относительно стабильными. Цены на рис, гречку и макароны колеблются.

Единственным овощем, подешевевшим за месяц, стал картофель, его стоимость снизилась во всех торговых сетях примерно на 5 руб., до 20-24 руб. за килограмм. Репчатый лук подорожал в двух сетях из трех на 7-12 рублей за кило. Еще заметнее рост цен на белокочанную капусту, которая «прибавила» в разных сетях от 7,5 до 37 руб. Подорожала на всех без исключения прилавках и морковь, в среднем на 10 рублей за кило. Стоимость огурцов и помидоров за месяц существенно не изменилась.

В двух сетях из трех подорожали яблоки, в одной — лимоны, еще в одной — апельсины. Бананы в марте также прибавили в цене, сейчас они стоят по 140-143 руб. за килограмм. Единственное снижение, которое отмечается в этой части таблицы, — акционная скидка на апельсины в одном из супермаркетов.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99, по акции (-4 руб.) 29,50 (цена не изм.) 37,99 (цена не изм.) Молоко, 2,5%, 800 мл 47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,90 «Залесский фермер» (+2 руб.) 45,49 «Залесский фермер» (-0,7 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,80 «Залесский фермер» (-0,1 руб.) 45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 20%, 315 г 69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Творог, 5%, 200 г 94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 94,90 «Залесский фермер» (-1 руб.) 90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 399,99 (-40 руб.) 399,00, по акции (цена не изм.) 379,99, по акции (-38 руб.) Фарш «Домашний», 400 г

199,99 «Люблинские продукты» 169,90 «Мираторг» 169,99 «Великолукский МК» Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 259,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

194,99, по акции «Великолукский МК» (-68 руб.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 42,99 «Зернофф» (цена не изм.) 42,90 «Зернофф» (цена не изм.) 79,99 «Предпортовая» (+7 руб.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 129,99, своя фасовка (-10 руб.) 129,99, своя фасовка (-10 руб.) 139,90, своя фасовка (цена не изм.) Рис 84,99 за упаковку 800 г (-10 руб.) 88,00 за упаковку 800 г (-41,9 руб..) 101,99 за упаковку 900 г (+9 руб.) Гречка 54,99 за упаковку 800 г (-35 руб.)

57,20 за упаковку 800 г (цена не изм.) 86,99 за упаковку 900 г (+28 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 79,99 (цена не изм.) 79,90, по акции (+10 руб.) 49,99 перья, по акции (-15 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.) 162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) 152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)

139,90 «Олейна», по акции (цена не изм.) 112,99 «Олейна», по акции (-40 руб.)



Сахар, 1 кг 79,99, по акции (цена не изм.) 77,90 (цена не изм.) 69,99, по акции (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 19,99 (-5 руб.) 19,90 (-5 руб.) 23,99 (-4,5 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 71,90 (+12 руб.) 69,99 (+7,5 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 59,99 (+10 руб.) 54,90 (+7,5 руб.) 78,99 (+37 руб.) Морковь, 1 кг 59,99 (+10 руб.) 49,90, по акции, (+10 руб.) 49,99 (+12 руб.) Огурцы, 1 кг 199,99 (цена не изм.) 199,90, по акции 249,99 (+12 руб.) Помидоры, 1 кг 199,99 (цена не изм.) 179,90, по акции (-10 руб.) 189,99 (-1 руб.) Лимоны, 1 кг 119,99, по акции (цена не изм.) 129,90 (цена не изм.) 129,99, (+10 руб.) Апельсины, 1 кг 99,99, по акции (цена не изм.) 99,90, по акции (-10 руб.) 129,99 (+30 руб.) Яблоки, 1 кг 99,99 «Голден» (+10 руб.) 89,90 «Голден», (+10 руб.) 89,99 «Голден», по акции (цена не изм.) Бананы, 1 кг 139,99 (+10 руб.) 142,90 (+3 руб.) 139,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 2986,74 руб. 2938,4 руб. 2980,65

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 7 марта 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Согласия, 1.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.