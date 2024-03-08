Наглые овощи и скидки на филе: как изменились цены в калининградских супермаркетах

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За прошедший месяц цены в калининградских супермаркетах показали небольшое снижение, но в основном за счет существенных скидок на куриное филе. Сейчас оно продается в среднем по 380-400 руб. за килограмм (для сравнения, в декабре филе стоило порядка 420-460 руб. за кило). В остальном цены остались на прежнем уровне, а по некоторым позициям отмечается рост, особенно заметный в нижней части таблицы, в разделах «фрукты» и «овощи».

Яйца несколько отыграли резкое повышение стоимости, случившееся в конце прошлого-начале нынешнего года, и сейчас продукция категории С1 собственной фасовки продается по 130-140 рублей за десяток (тут хочется отметить, что год назад они стоили почти вдвое меньше, 73-80 руб.). Цены на молочную продукцию остаются относительно стабильными. Цены на рис, гречку и макароны колеблются.

Единственным овощем, подешевевшим за месяц, стал картофель, его стоимость снизилась во всех торговых сетях примерно на 5 руб., до 20-24 руб. за килограмм. Репчатый лук подорожал в двух сетях из трех на 7-12 рублей за кило. Еще заметнее рост цен на белокочанную капусту, которая «прибавила» в разных сетях от 7,5 до 37 руб. Подорожала на всех без исключения прилавках и морковь, в среднем на 10 рублей за кило. Стоимость огурцов и помидоров за месяц существенно не изменилась.

В двух сетях из трех подорожали яблоки, в одной — лимоны, еще в одной — апельсины. Бананы в марте также прибавили в цене, сейчас они стоят по 140-143 руб. за килограмм. Единственное снижение, которое отмечается в этой части таблицы, — акционная скидка на апельсины в одном из супермаркетов.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


29,99, по акции (-4 руб.)

29,50 (цена не изм.)

37,99 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

47,90 «Залесский фермер» (+2 руб.)

45,49 «Залесский фермер» (-0,7 руб.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,80 «Залесский фермер» (-0,1 руб.)

45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Сметана, 20%, 315 г

69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г

94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

94,90 «Залесский фермер» (-1 руб.)

90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

399,99 (-40 руб.)

399,00, по акции (цена не изм.)

379,99, по акции (-38 руб.)

Фарш «Домашний», 400 г


199,99 «Люблинские продукты»

169,90 «Мираторг»

169,99 «Великолукский МК»

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

259,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.)


194,99, по акции «Великолукский МК» (-68 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

42,99 «Зернофф» (цена не изм.)

42,90 «Зернофф» (цена не изм.)

79,99 «Предпортовая» (+7 руб.)


Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

129,99, своя фасовка (-10 руб.)

129,99, своя фасовка (-10 руб.)

139,90, своя фасовка (цена не изм.)

Рис

84,99 за упаковку 800 г (-10 руб.)

88,00 за упаковку 800 г (-41,9 руб..)

101,99 за упаковку 900 г (+9 руб.)

Гречка

54,99 за упаковку 800 г (-35 руб.)


57,20 за упаковку 800 г (цена не изм.)

86,99 за упаковку 900 г (+28 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

79,99 (цена не изм.)

79,90, по акции (+10 руб.)

49,99 перья, по акции (-15 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.)

162,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

139,99 «Олейна», по акции (цена не изм.)


139,90 «Олейна», по акции (цена не изм.)

112,99 «Олейна», по акции (-40 руб.)



Сахар, 1 кг

79,99, по акции (цена не изм.)

77,90 (цена не изм.)

69,99, по акции (цена не изм.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

19,99 (-5 руб.)

19,90 (-5 руб.)

23,99 (-4,5 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

71,90 (+12 руб.)

69,99 (+7,5 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

59,99 (+10 руб.)

54,90 (+7,5 руб.)

78,99 (+37 руб.)

Морковь, 1 кг

59,99 (+10 руб.)

49,90, по акции, (+10 руб.)

49,99 (+12 руб.)

Огурцы, 1 кг

199,99 (цена не изм.)

199,90, по акции

249,99 (+12 руб.)

Помидоры, 1 кг

199,99 (цена не изм.)

179,90, по акции (-10 руб.)

189,99 (-1 руб.)

Лимоны, 1 кг

119,99, по акции (цена не изм.)

129,90 (цена не изм.)

129,99, (+10 руб.)

Апельсины, 1 кг

99,99, по акции (цена не изм.)

99,90, по акции (-10 руб.)

129,99 (+30 руб.)

Яблоки, 1 кг

99,99 «Голден» (+10 руб.)

89,90 «Голден», (+10 руб.)

89,99 «Голден», по акции (цена не изм.)

Бананы, 1 кг

139,99 (+10 руб.)

142,90 (+3 руб.)

139,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

2986,74 руб.

2938,4 руб.

2980,65



Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 7 марта 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Согласия, 1.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.



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