Правительство объявило о диспансеризации участников СВО в больницах

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В Калининградской области начнется бесплатная диспансеризация участников специальной военной операции. Соответствующий приказ регионального министерства здравоохранения опубликовали на сайте правовых актов.

Проходить ее участники СВО будут в городских больницах. Руководители организаций будут должны «организовать в срок до 01.05.2024 проведение диспансеризации участникам специальной военной операции по установленным срокам», указано в документе. Также требуется разместить информацию на сайтах медорганизаций. Для участников СВО с «ограниченной подвижностью» нужно обеспечить доставку в больницу или провести диспансеризацию по месту проживания. Потом по результатам диспансеризации провести необходимые «лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия».

Первый этап диспансеризации должен проводиться в течении одного дня с последующим сопровождением на второй этап: «Еженедельно, по пятницам до 10.00 предоставлять списки участников специальной военной операции, прошедших первый этап диспансеризации, списки направленных на второй этап диспансеризации, направленных на медицинскую реабилитацию по форме согласно приложению, к настоящему приказу», — указано в приказе.

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