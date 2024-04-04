Алиханов: открытие онкоцентра затягивается из-за лицензирования

Региональные власти рассматривают возможность вводить работу онкоцентра по частям. Как сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании правительства в четверг, процесс лицензирования медучреждения в настоящее время продолжается.



«У нас сейчас идет достаточно сложный процесс лицензирования онкологического центра. Я очень надеюсь, что все-таки в ближайшие два месяца мы эту эпопею сможем завершить. Может, и частями будем ее как-то завершать и приступать к работе в той части, которая уже отлицензирована, потому что там многоуровневая многоступенчатая система лицензирования», — сказал губернатор.

В январе 2024 года региональные власти объявили, что госкорпорация Росатом выдала документы на ввод в эксплуатацию онкоцентра в Родниках. Сообщалось, что после этого учреждение приступит к получению медицинских лицензий. Губернатор Антон Алиханов заверял, что первых пациентов онкологический центр примет в апреле. Точную дату его открытия в областном правительстве пока не называют.