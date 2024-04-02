Литва впервые с февраля приняла из Калининграда больше 100 фур за сутки

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Очередь грузовиков перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой сократилась с 29 марта более чем на треть — с 200 до 120 машин. В прошедшие сутки литовская сторона впервые с начала февраля приняла более 100 машин, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Калининградской областной таможни Оксану Иванову.

«Очередь фур перед МАПП „Чернышевское“ с пятницы 27 марта сократилась с 200 до 120 машин, еще 25 — стоят на нейтральной полосе, завершив все процедуры на выезде из России. В прошедшие сутки впервые с начала февраля Литва приняла 119 фур, что близко к расчетным возможностям МАПП (150 машин в сутки в одну сторону). При этом не было допущено ни одного перерыва в приеме грузовиков, как 20-21 марта, когда за 12 часов Литва не приняла ни один грузовик», — сообщила Иванова, добавив, что въезд в Калининградскую область со стороны Литвы свободен.

По данным Telegram-канала МАПП «Чернышевское», отставание от зарезервированного в электронной очереди времени пересечения границы с Литвой на пункте пропуска «Чернышевское» с российской стороны достигло 394 часов (больше 16 суток). Ближайшие в очереди машины должны были пересечь границу 17 марта.

Из-за ситуации на российско-литовской границе стоимость фрахта грузовика по маршруту Москва — Калининград к концу марта увеличилась до 300 тыс. рублей.

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