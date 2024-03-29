Фрахт грузовика подорожал в регионе до 300 тысяч из-за очередей на границе

Стоимость фрахта грузовика по маршруту Москва — Калининград к концу марта увеличилась до 300 тысяч рублей из-за ситуации на российско-литовской границе. Такие данные привел соучредитель компании «Сталена» Сергей Гоз на заседании профильного комитета КТПП, его презентацию опубликовала в своем Telegram-канале бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова.



Согласно этой информации, по сравнению с январем ставка фрахта выросла более чем в два раза. В начале года она составляла 140 тысяч рублей, в начале февраля — 180 тысяч, в начале марта — 260 тысяч. Как пояснял Сергей Гоз, ставки растут пропорционально времени отставания от зарезервированного времени в электронной очереди.

«Вы не подумайте, что транспортники — барыги и преднамеренно взвинчивают цены. Никоим образом это не так», — заверил Гоз. Он пояснил, что сейчас выполнение одного рейса туда и обратно занимает два месяца. В январе на это требовался месяц.

Для улучшения ситуации с электронной очередью в пункте пропуска «Чернышевское» соучредитедь «Сталены» предложил в числе прочего исключить тех, кто регистрируется задолго до рейсов. На заседании комитета КТПП он озвучил идеи по оптимизации механизма, которые, как утверждает бизнесмен, обсуждались с областными властями. Бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова сообщила, что «полностью поддерживает эти предложения». «Они проработаны и обоснованы», — отметила она.