Строители в Филинской бухте в 2023 году не смогли освоить две трети денег

Строительство круглогодичного детского спортивно-оздоровительного центра на берегу Филинской бухты осложняется проблемами с «освоением средств». Большая часть работ в 2023 году не была выполнена, это следует из карточки контракта.



Согласно одному из дополнительных соглашений к контракту, в протокол стоимости работ внесены изменения. В частности, это касается распределения объема финансирования по годам. Если в предыдущей версии документа в 2023 году подрядчик должен был выполнить работ на 1 млрд 284 млн рублей, то в нынешней — на 484 млн рублей. Изменения были внесены задним числом в конце февраля этого года. При этом в 2022 году предполагалось, что в 2023-м сумма будет еще большей — 1 млрд 837 млн рублей.

Таким образом, в текущем году строителям нужно выполнить работ на сумму почти в 10 раз большую, чем в прошлом — на 4 млрд 616 млн рублей.

Общая стоимость строительства согласно контракту сейчас оценивается в 6 млрд 323 млн рублей (изначально это было 5,2 млн рублей, подрядчик получил более 1 млрд рублей аванса). Изначально предполагалось, что объект будет сдан в апреле 2024 года, сейчас называется 2026 год.

Подрядчика несколько раз обвиняли в срыве сроков строительства, в частности, ему выставлялись неустойки на 9 млн рублей и на 7 млн рублей. Отметим, сейчас в Калининградской области из-за проблем с логистикой, кардинально усугубившихся санкциями, осложнены любые строительные работы.

О планах построить масштабный детский лагерь в Калининградской области стало известно в сентябре 2022 года, когда президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» допустил создание в Калининградской области детского центра наподобие «Артека» или «Орленка». Круглогодичный спортивный лагерь решили построить в поселке Филино.