Дятлова обещает «капитальное обновление» корпусу 12-й школы на Багратиона (фото)

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Корпус 12 школы на Багратиона в этом году ждёт капитальное обновление. Об этом сообщила в своем телеграмм-канале сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова.

«Рабочие уже на объекте, снимают штукатурку, демонтируют окна/двери ( всё поменяют) <...>во всех помещениях внутри будет новая отделка, новая мебель и новое оборудование. <...>115 млн рублей — финансовый лимит этого года, деньги выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов», — уточнила Елена Дятлова.

Как добавила сити-менеджер, несущими конструкциями учебного заведения занимались ещё в пятидесятых годах. И сейчас самое важное — сохранить надёжность его стен и перекрытий, лестничных маршей, всех инженерных коммуникаций. «Потом займёмся „эстетикой“: вернём на место старый вход, который был со стороны Тополиной аллеи, а фасаду придадим исторический вид (но это уже планы на 2025 год)», — отметила Дятлова.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшая школа № 16 по ул. Багратиона, которую в прошлом году объединили со школой № 12, закрывается на реконструкцию. Работы по фасаду, крыше, реконструкции всего здания планируется завершить до конца года. На время ремонта учащихся переведут в школу № 17.

Фото из телеграм-канала Елены Дятловой

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